Southern Magnesium Chemicals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Southern Magnesium Chemicals präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.34 INR. Im letzten Jahr hatte Southern Magnesium Chemicals einen Gewinn von 0.690 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 82.63 Prozent auf 2.9 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch