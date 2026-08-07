Southern Latex hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Southern Latex liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Southern Latex die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0.02 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.020 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Redaktion finanzen.ch