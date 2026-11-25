Southern ITS International lud am 23.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.7 Millionen USD – eine Minderung von 14.81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0.8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch