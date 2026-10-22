Southern First Bancshares informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Southern First Bancshares stellte am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 1.28 USD gegenüber 1.07 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 63.4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 58.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch