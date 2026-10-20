Southern First Bancshares Aktie 3239512 / US8428731017
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20.10.2026 14:58:18
Southern First Bancshares, Inc. Bottom Line Advances In Q3
(RTTNews) - Southern First Bancshares, Inc. (SFST) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $12.22 million, or $1.28 per share. This compares with $8.66 million, or $1.06 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 20.6% to $37.53 million from $31.12 million last year.
Southern First Bancshares, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $12.22 Mln. vs. $8.66 Mln. last year. -EPS: $1.28 vs. $1.06 last year. -Revenue: $37.53 Mln vs. $31.12 Mln last year.
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