Southern First Bancshares Aktie 3239512 / US8428731017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.04.2026 14:37:48
Southern First Bancshares, Inc. Announces Climb In Q1 Income
(RTTNews) - Southern First Bancshares, Inc. (SFST) released a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $9.89 million, or $1.19 per share. This compares with $5.27 million, or $0.65 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 27.5% to $33.80 million from $26.50 million last year.
Southern First Bancshares, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $9.89 Mln. vs. $5.27 Mln. last year. -EPS: $1.19 vs. $0.65 last year. -Revenue: $33.80 Mln vs. $26.50 Mln last year.
Nachrichten zu Southern First Bancshares IncShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Southern First Bancshares IncShs
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg bleibt im Fokus: SMI leichter -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Dienstagshandel abwärts, wohingegen der deutsche Leitindex anzieht. Die Börsen in Fernost zogen am Dienstag an.