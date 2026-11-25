Southern Energy präsentierte in der am 24.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27.31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.8 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.5 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.ch