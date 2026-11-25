|
25.11.2026 06:37:00
Southern Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Southern Energy präsentierte in der am 24.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27.31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.8 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.5 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Zolldrohungen: SMI im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen schliessen tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte stärker. Der deutsche Aktienmarkt notiert unterdessen mit knappen Verlusten. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.