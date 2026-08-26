Southern Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Southern Energy hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2.73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 4.4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch