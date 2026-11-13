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13.11.2026 18:14:39
Southern Company Prices $1.75 Billion Offering At $50/Unit
(RTTNews) - On Friday, Southern Company (SO) priced an offering of 35 million Series A Equity Units worth a total of $1.75 billion. Each $50 unit includes a future stock purchase contract and partial ownership interests in two senior notes due in 2031 and 2034. The offering is expected to close on November 17, 2026, subject to customary conditions.
Southern Company has given underwriters the option to purchase up to 5 million additional equity units worth $250 million within 13 days to cover excess demand. The company expects to raise approximately $1.724 billion, or $1.970 billion if the option is fully exercised.
It plans to use $135.3 million to repurchase existing convertible notes and the remaining funds to repay short-term debt and support general corporate purposes, including investments in its subsidiaries.
On the NYSE, the shares are trading 1.98 percent up at $94.30.
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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