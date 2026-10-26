Southern Bancshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Southern Bancshares hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Southern Bancshares hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 199.38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -172.730 USD je Aktie gewesen.

Southern Bancshares hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70.1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 65.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch