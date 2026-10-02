Southern Banc mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Southern Banc hat am 30.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.180 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17.74 Prozent auf 3.7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.85 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8.49 Prozent auf 13.16 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 12.13 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch