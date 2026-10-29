Southern ARC Minerals A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Southern ARC Minerals A lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Southern ARC Minerals A hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0.010 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch