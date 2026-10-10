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10.10.2026 21:00:00

Southeast Asia Needs More Power, But Its Weak Grid Could Be a Problem

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The war in Iran has exposed a critical vulnerability in Southeast Asia’s energy markets. The region is heavily dependent on fossil fuel imports, and demand is continuing its steep growth trajectory even as global crude oil prices remain punishingly high. Though the Strait of Hormuz is finally reopening, restoring flows of crude oil out of the Persian Gulf and toward Asian buyers, global oil markets have a long road toward recovery. Luckily, the wheels are already in motion to electrify the continent and move away from heavy dependence on…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

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