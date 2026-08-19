Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) A hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.11 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0.140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) A 789.3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 784.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch