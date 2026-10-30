Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) A hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.11 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) A ein EPS von 0.160 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0.04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 910.3 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 909.9 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.ch