NVIDIA-Aktie und Co. im Fokus: Sorge um KI-Blase - Finanzjournalist erwartet einen Crash
Ripple-Kurs im Abwärtstrend: Handelsstreit unter Trump belastet - Chance auf Trendwende?
10-Billionen-Dollar-Plan für die USA: Marc Andreessen unterstützt Elon Musks Vision
Tesla-Aktie im Fokus: Warum Elon Musk selbst bei Rückschlägen verdienen könnte
Ausblick: Philip Morris stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
21.10.2025 03:40:49

South32 Reports Production Gains Across Key Commodities; Backs FY26 Guidance

(RTTNews) - South32 Ltd. (SOUHY.PK, SHTLF.PK), the Australian mining and metals company, reported modest gains in first-quarter alumina and aluminium production, along with a substantial increase in manganese output.

Quarterly Alumina production rose by 1%, driven by Brazil Alumina operating above its nameplate capacity and Worsley Alumina benefiting from improved bauxite supply and the completion of scheduled calciner maintenance.

Aluminium production for the quarter also saw a 1% increase, with Hillside Aluminium continuing to test its maximum technical limits. Mozal Aluminium boosted output by 3%, despite halting pot relining due to uncertainty around future electricity supply.

Manganese production jumped 33%, as Australia Manganese successfully implemented its operational recovery plan and increased export shipments. South Africa Manganese also contributed with a strong performance early in the year.

The company confirmed that its production guidance for fiscal year 2026 remains unchanged across all operations.

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Inside Trading & Investment

