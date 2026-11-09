South West Pinnacle Exploration gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

South West Pinnacle Exploration liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat South West Pinnacle Exploration die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1.23 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte South West Pinnacle Exploration 2.80 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7.55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 577.3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 624.5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch