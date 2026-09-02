South Pacific Metals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

South Pacific Metals präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch