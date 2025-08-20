Britische Pfund - Südkoreanischer Won GBP - KRW
21.08.2025 00:23:39
South Korea Producer Prices Rise 0.4% In July
(RTTNews) - Producer prices in South Korea were up 0.4 percent on month in July, the Bank of Korea said on Thursday.
That was in line with expectations and up from 0.1 percent in June.
Individually, producer prices for agricultural, forestry and marine products jumped 5.6 percent, while manufacturing products rose 0.2 percent, utilities shed 1.1 percent and services added 0.4 percent.
On a yearly basis, producer prices climbed 0.5 percent - steady from the previous month.
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ JPMorgan
✅ Dollarama
✅ Euronext
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Devisen in diesem Artikel
