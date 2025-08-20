Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’276 0.5%  SPI 17’036 0.5%  Dow 44’938 0.0%  DAX 24’277 -0.6%  Euro 0.9367 0.0%  EStoxx50 5’472 -0.2%  Gold 3’347 1.0%  Bitcoin 92’018 1.0%  Dollar 0.8043 0.0%  Öl 67.0 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Geldmarkt-ETFs: Liquidität mit Renditechance
Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: Walmart öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: CTS Eventim-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Piper Sandler: NVIDIA-Aktie wird noch Bilanzvorlage neues Rekordhoch markieren
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

21.08.2025 00:23:39

South Korea Producer Prices Rise 0.4% In July

(RTTNews) - Producer prices in South Korea were up 0.4 percent on month in July, the Bank of Korea said on Thursday.

That was in line with expectations and up from 0.1 percent in June.

Individually, producer prices for agricultural, forestry and marine products jumped 5.6 percent, while manufacturing products rose 0.2 percent, utilities shed 1.1 percent and services added 0.4 percent.

On a yearly basis, producer prices climbed 0.5 percent - steady from the previous month.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ JPMorgan
✅ Dollarama
✅ Euronext

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch

Inside Trading & Investment

20.08.25 Logo WHS The Trade Desk Aktie: Ventura, Netflix & KI – Zukunftschancen trotz Absturz?
20.08.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
20.08.25 Marktüberblick: Porsche AG gesucht
20.08.25 Julius Bär: 14.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Commerzbank AG
20.08.25 SMI stürmt weiter nach oben
20.08.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch
20.08.25 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Nachbörslich schwächer
19.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’779.00 19.47 SS4MTU
Short 13’055.13 13.33 BA5S0U
Short 13’513.00 8.95 NTUBSU
SMI-Kurs: 12’276.26 20.08.2025 17:30:36
Long 11’727.90 18.87 SQBBAU
Long 11’472.63 13.63 B74SQU
Long 11’003.44 8.95 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
NVIDIA Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von NVIDIA
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT bleiben teils unter Druck: Friedenssignale nach Gipfel in Washington bremsen
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
BYD Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BYD
Alcon-Aktie bricht ein: Bescheidenes Wachstum - schlechtere Rentabilität
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Krypto-Studie: Bis Ende 2025 könnte der Bitcoin auf 200'000 US-Dollar klettern
Nestlé Aktie News: Nestlé präsentiert sich am Vormittag stärker
Idorsia-Aktie in Rot: Idorsia-Blutdrucksenker schafft es auf US-Empfehlungsliste

Top-Rankings

2. Quartal 2025: In diese Aktien investiert der Gates Foundation Trust
Das sind die Investments des Gates Foundation Trust im zweiten Quartal 2025
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Die ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/KRW 1’881.3136 1.6643
0.09

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}