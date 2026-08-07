South Electronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

South Electronics präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.02 JOD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte South Electronics -0.030 JOD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.3 Millionen JOD vermeldet – das entspricht einem Plus von 70.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.2 Millionen JOD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch