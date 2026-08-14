South Dakota Soybean Processors LLC Cap Units -A- legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

South Dakota Soybean Processors LLC Cap Units -A- hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.030 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 326.9 Millionen USD gegenüber 110.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch