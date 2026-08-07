South Bow legte Quartalsergebnis vor

South Bow hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.89 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.640 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18.53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 591.1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 725.6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch