Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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14.08.2026 18:30:00
South Africa’s Top Court Blocks Shell Wild Coast Exploration
Shell-led exploration along the country’s Wild Coast, adding another legal setback to an offshore sector already struggling to keep pace with neighboring Namibia. The country’s highest court on Friday overturned a 2024 Supreme Court of Appeal ruling that had preserved a pathway for Shell and Impact Africa to conduct seismic surveys off South Africa’s east coast under an exploration right granted in 2014. Local communities and environmental groups had challenged the plans partly…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
In eigener Sache
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
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11.08.26
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11.08.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in Grün (finanzen.ch)
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11.08.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
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11.08.26
|FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)