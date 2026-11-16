SOURCENEXT: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SOURCENEXT hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.40 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.870 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2.96 Prozent zurück. Hier wurden 3.11 Milliarden JPY gegenüber 3.21 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch