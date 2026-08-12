Source Natural Foods Herbal Supplements hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Source Natural Foods Herbal Supplements hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1.06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.980 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Source Natural Foods Herbal Supplements im vergangenen Quartal 213.5 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 76.41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Source Natural Foods Herbal Supplements 121.0 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch