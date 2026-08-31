SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend auf grünem Terrain

Das Papier von SoundHound AI konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 7,14 USD. Im Tageshoch stieg die SoundHound AI-Aktie bis auf 7,33 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,00 USD. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'351'905 Stück gehandelt.

Am 17.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 22,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 67,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 5,66 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 05.08.2026 äusserte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 42.68 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 61.90 Mio. USD ausgewiesen.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,390 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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