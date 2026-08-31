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31.08.2026 16:29:00

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag nahezu unbewegt

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag nahezu unbewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Zum Vortag unverändert notierte die SoundHound AI-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 7,12 USD.

Bei der SoundHound AI-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 7,12 USD. Im Tageshoch stieg die SoundHound AI-Aktie bis auf 7,17 USD. Das bisherige Tagestief markierte SoundHound AI-Aktie bei 7,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,00 USD. Zuletzt wechselten 403'845 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Am 17.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,16 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 211,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SoundHound AI-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 5,66 USD. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 25,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 05.08.2026 legte SoundHound AI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent auf 61.90 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42.68 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von SoundHound AI veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,390 USD je SoundHound AI-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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