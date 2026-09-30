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30.09.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend gefragt
Die Aktie von SoundHound AI zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von SoundHound AI konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 6,04 USD.
Das Papier von SoundHound AI konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 6,04 USD. Kurzfristig markierte die SoundHound AI-Aktie bei 6,15 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 5,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 1'577'984 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 267,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,66 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 05.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat SoundHound AI im vergangenen Quartal 61.90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2026 -0,408 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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