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30.09.2026 20:27:13

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend gefragt

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend gefragt

Die Aktie von SoundHound AI zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von SoundHound AI konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 6,04 USD.

Das Papier von SoundHound AI konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 6,04 USD. Kurzfristig markierte die SoundHound AI-Aktie bei 6,15 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 5,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 1'577'984 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 267,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,66 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 05.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat SoundHound AI im vergangenen Quartal 61.90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2026 -0,408 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’049.11 8.98 S0BE8U
SMI-Kurs: 13’781.67 01.10.2026 14:33:45
Long 13’092.02 19.90 S2B8UU
Long 12’785.69 13.83 SKPBQU
Long 12’208.20 8.87 SU3BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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