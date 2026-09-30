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30.09.2026 16:29:00
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Mittwochnachmittag gesucht
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 6,05 USD zu.
Um 16:28 Uhr wies die SoundHound AI-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 6,05 USD nach oben. In der Spitze gewann die SoundHound AI-Aktie bis auf 6,09 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,92 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 560'105 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.
Am 17.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,16 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 266,28 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 5,66 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 6,53 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SoundHound AI am 05.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61.90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 42.68 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,408 USD je SoundHound AI-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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