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29.09.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI schiebt sich am Abend vor
Die Aktie von SoundHound AI zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 5,87 USD.
Die SoundHound AI-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 5,87 USD. Kurzfristig markierte die SoundHound AI-Aktie bei 6,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,90 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'193'646 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,16 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 73,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,66 USD am 30.07.2026. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 3,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Am 05.08.2026 legte SoundHound AI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat SoundHound AI 61.90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 42.68 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
Laut Analysten dürfte SoundHound AI im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,408 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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