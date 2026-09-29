SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Dienstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr wies die SoundHound AI-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 5,92 USD nach oben. Die SoundHound AI-Aktie legte bis auf 5,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 5,90 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 420'253 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,16 USD) erklomm das Papier am 17.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 274,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,66 USD ab. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 4,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SoundHound AI am 05.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 61.90 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 42.68 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte SoundHound AI am 05.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass SoundHound AI 2026 einen Verlust in Höhe von -0,408 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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