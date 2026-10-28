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28.10.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Mittwochabend mit Verlusten
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von SoundHound AI gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 4,31 USD abwärts.
Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 4,31 USD. In der Spitze büsste die SoundHound AI-Aktie bis auf 4,27 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,36 USD. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'027'992 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,76 USD) erklomm das Papier am 29.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 335,77 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 4,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 2,21 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SoundHound AI am 05.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 61.90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte SoundHound AI die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,408 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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