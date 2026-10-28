Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’810 1.6%  SPI 20’859 1.3%  Dow 52’283 -0.4%  DAX 26’039 1.3%  Euro 0.9221 -0.1%  EStoxx50 6’210 0.7%  Gold 4’024 -0.7%  Bitcoin 66’426 -1.2%  Dollar 0.8288 0.1%  Öl 113.3 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335On113454047Novartis1200526Sandoz124359842Partners Group2460882Amrize143013422
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
EZB hält still: Leitzins unverändert – was Anleger jetzt wissen müssen
Immobilienaktien im Fokus: Warum US-REITs trotz Zinstief anders agieren als Vonovia
Bernstein Research beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Outperform
US-Wirtschaft wächst im dritten Quartal um 3,4 Prozent
Rheinmetall-Aktie höher: Neue Radschützenpanzer für Bundeswehr und niederländische Armee
Suche...
28.10.2026 20:27:13

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Mittwochabend mit Verlusten

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Mittwochabend mit Verlusten

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von SoundHound AI gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 4,31 USD abwärts.

Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 4,31 USD. In der Spitze büsste die SoundHound AI-Aktie bis auf 4,27 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,36 USD. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'027'992 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,76 USD) erklomm das Papier am 29.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 335,77 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 4,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 2,21 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SoundHound AI am 05.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 61.90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte SoundHound AI die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,408 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

SoundHound AI-Aktie verliert krätig: Rote Zahlen in Q1 - Umsatz steigt kräftig


Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:52 Ausbau von KI-Rechenzentren: Erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
11:05 Logo WHS Fed-Schock im Nasdaq? Erst SHORT, dann LONG – 3 Gewinntrades LIVE!
10:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Absicherung – Schutz für stürmische Zeiten/Iberdrola / Siemens Energy – Ungebremster Strombedarf
09:20 SMI vor neuem Hoch?
09:00 Marktüberblick: Deutsche Bank hui – Symrise pfui
07:30 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bayer AG
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’359.43 19.44 SIBJOU
Short 15’661.46 13.89 STBNIU
Short 16’287.57 8.68 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’810.27 29.10.2026 14:16:40
Long 14’132.57 19.31 SAB9DU
Long 13’824.16 13.76 SSDNBU
Long 13’248.29 8.95 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie sackt ab: Grossbank vermeldet Umsatz- und Gewinnsteigerung - Rückkaufprogramm soll bis 2027 abgeschlossen sein
ServiceNow-Aktie bricht zweistellig ein: Gewinn bleibt hinter den Erwartungen zurück
Logitech-Aktie bricht zweistellig ein: Ergebnis über Erwartungen - Zulieferer-Ausfall drückt kommende Umsätze
Idorsia-Aktie sinkt: Umsatz stagniert trotz starkem Quviviq-Wachstum - neue Partnerschaft geplant
SK hynix-Aktie springt zweistellig an: Speicherchiphersteller übertrifft Erwartungen - KI-Boom führt zu rasantem Wachstum
Alphabet-Aktie kräftig im Minus: Gewinn und Umsatz fallen schwächer aus als erwartet
Cisco Aktie News: Anleger schicken Cisco am Abend auf rotes Terrain
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an UBS-Aktie
Fed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Sandoz-Aktie sackt kräftig ab: Generika-Spezialist passt Prognose an - Biosimilars mit Lieferengpässen

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.