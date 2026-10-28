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28.10.2026 16:29:00
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Mittwochnachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 4,28 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die SoundHound AI-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 4,28 USD. In der Spitze fiel die SoundHound AI-Aktie bis auf 4,27 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 4,36 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 527'869 SoundHound AI-Aktien.
Am 29.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,76 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 338,83 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2026 bei 4,21 USD. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 1,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SoundHound AI am 05.08.2026 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61.90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 42.68 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,408 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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