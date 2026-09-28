SoundHound AI Aktie News: Anleger schicken SoundHound AI am Montagabend ins Minus

Um 20:26 Uhr rutschte die SoundHound AI-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 5,95 USD ab. In der Spitze fiel die SoundHound AI-Aktie bis auf 5,87 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,95 USD. Zuletzt wechselten 1'372'140 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,16 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 272,44 Prozent hinzugewinnen. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,66 USD ab. Abschläge von 4,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SoundHound AI liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 61.90 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 42.68 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2026 -0,408 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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