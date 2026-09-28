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28.09.2026 20:27:13

SoundHound AI Aktie News: Anleger schicken SoundHound AI am Montagabend ins Minus

SoundHound AI Aktie News: Anleger schicken SoundHound AI am Montagabend ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 5,95 USD.

Um 20:26 Uhr rutschte die SoundHound AI-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 5,95 USD ab. In der Spitze fiel die SoundHound AI-Aktie bis auf 5,87 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,95 USD. Zuletzt wechselten 1'372'140 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,16 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 272,44 Prozent hinzugewinnen. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,66 USD ab. Abschläge von 4,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SoundHound AI liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 61.90 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 42.68 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2026 -0,408 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Short 14’845.85 13.95 SXBVXU
Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’942.91 28.09.2026 17:30:29
Long 13’401.34 19.37 S1B77U
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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