|
28.09.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: Anleger schicken SoundHound AI am Montagabend ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 5,95 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die SoundHound AI-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 5,95 USD ab. In der Spitze fiel die SoundHound AI-Aktie bis auf 5,87 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,95 USD. Zuletzt wechselten 1'372'140 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,16 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 272,44 Prozent hinzugewinnen. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,66 USD ab. Abschläge von 4,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
SoundHound AI liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 61.90 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 42.68 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2026 -0,408 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie
Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden
SoundHound AI-Aktie verliert krätig: Rote Zahlen in Q1 - Umsatz steigt kräftig
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Handel im Minus -- SMI legt schlussendlich zu -- DAX schliesslich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigten sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.