SoundHound AI Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von SoundHound AI

Die SoundHound AI-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 5,95 USD nach. Im Tief verlor die SoundHound AI-Aktie bis auf 5,90 USD. Mit einem Wert von 5,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 474'707 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Am 17.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 272,75 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 5,66 USD. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 5,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SoundHound AI am 05.08.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61.90 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SoundHound AI einen Umsatz von 42.68 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Laut Analysten dürfte SoundHound AI im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,408 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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