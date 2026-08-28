SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Freitagabend mit Kursverlusten

Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 7,09 USD. Die SoundHound AI-Aktie sank bis auf 7,03 USD. Bei 7,17 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'346'091 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SoundHound AI-Aktie somit 68,03 Prozent niedriger. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,66 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 20,18 Prozent Luft nach unten.

SoundHound AI veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüsst. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61.90 Mio. USD im Vergleich zu 42.68 Mio. USD im Vorjahresquartal.

SoundHound AI wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,390 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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