SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die SoundHound AI-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 7,11 USD. Die SoundHound AI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,10 USD ab. Bei 7,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 425'180 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,16 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 211,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,66 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 20,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 05.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 42.68 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 61.90 Mio. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass SoundHound AI 2026 einen Verlust in Höhe von -0,390 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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