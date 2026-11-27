Im NASDAQ-Handel gewannen die SoundHound AI-Papiere um 16:28 Uhr 3,0 Prozent. Die SoundHound AI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,77 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,77 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 515'029 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,11 USD) erklomm das Papier am 09.12.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 381,10 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2026 auf bis zu 2,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,66 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 05.11.2026 äusserte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,27 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 62.42 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42.05 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 04.03.2027 dürfte SoundHound AI Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,396 USD je SoundHound AI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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