SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagabend freundlich

Im NASDAQ-Handel gewannen die SoundHound AI-Papiere um 20:26 Uhr 4,4 Prozent. Die SoundHound AI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,50 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,29 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'933'711 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,09 USD. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 76,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2026 Kursverluste bis auf 4,21 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SoundHound AI-Aktie 4,86 Prozent sinken.

Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 61.90 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42.68 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,408 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

SoundHound AI-Aktie verliert krätig: Rote Zahlen in Q1 - Umsatz steigt kräftig