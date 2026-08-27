SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zieht am Abend an

Das Papier von SoundHound AI konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 7,20 USD. Bei 7,39 USD markierte die SoundHound AI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'318'216 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 22,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2025). Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 67,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 5,66 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 27,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 05.08.2026 legte SoundHound AI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61.90 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SoundHound AI einen Umsatz von 42.68 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte SoundHound AI Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,390 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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