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27.08.2026 16:29:00

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag gesucht

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag gesucht

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 7,28 USD.

Um 16:28 Uhr wies die SoundHound AI-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 7,28 USD nach oben. Die SoundHound AI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,32 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,15 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'051'431 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Am 17.10.2025 markierte das Papier bei 22,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 204,60 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 5,66 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SoundHound AI-Aktie 28,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SoundHound AI liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61.90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 42.68 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,390 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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