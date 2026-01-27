|
SoundHound AI Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von SoundHound AI
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 9,82 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für die SoundHound AI-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 9,82 USD. Die SoundHound AI-Aktie sank bis auf 9,53 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,94 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'481'267 SoundHound AI-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 22,16 USD. Gewinne von 125,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,52 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
SoundHound AI liess sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI -0,06 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 67,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42.05 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25.09 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,233 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.
