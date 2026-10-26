SoundHound AI Aktie News: Anleger schicken SoundHound AI am Abend auf rotes Terrain

Um 20:26 Uhr rutschte die SoundHound AI-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,6 Prozent auf 4,27 USD ab. In der Spitze büsste die SoundHound AI-Aktie bis auf 4,21 USD ein. Bei 4,36 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'229'315 SoundHound AI-Aktien.

Bei 19,09 USD markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 347,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,21 USD fiel das Papier am 26.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SoundHound AI am 05.08.2026 vor. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 61.90 Mio. USD gegenüber 42.68 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,408 USD je Aktie in den SoundHound AI-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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