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26.08.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Mittwochabend leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von SoundHound AI. Zuletzt fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 7,04 USD ab.
Um 20:26 Uhr fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 7,04 USD ab. In der Spitze büsste die SoundHound AI-Aktie bis auf 6,86 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 6,96 USD. Zuletzt wechselten 1'738'518 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.
Am 17.10.2025 markierte das Papier bei 22,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 215,00 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,66 USD am 30.07.2026. Mit Abgaben von 19,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 05.08.2026 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61.90 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SoundHound AI einen Umsatz von 42.68 Mio. USD eingefahren.
SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,390 USD je SoundHound AI-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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