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26.08.2026 16:29:00

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag im Minus

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag im Minus

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 7,04 USD.

Um 16:28 Uhr rutschte die SoundHound AI-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 7,04 USD ab. In der Spitze fiel die SoundHound AI-Aktie bis auf 6,96 USD. Bei 6,96 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 782'870 SoundHound AI-Aktien.

Am 17.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,16 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 214,77 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 5,66 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SoundHound AI-Aktie 19,67 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 05.08.2026. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61.90 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SoundHound AI einen Umsatz von 42.68 Mio. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,390 USD je Aktie in den SoundHound AI-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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