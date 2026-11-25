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25.11.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Abend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von SoundHound AI. Im NASDAQ-Handel gewannen die SoundHound AI-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 2,65 USD. Bei 2,65 USD erreichte die SoundHound AI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,53 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 1'940'278 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.12.2025 bei 13,11 USD. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 395,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,38 USD erreichte der Anteilsschein am 25.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 10,02 Prozent wieder erreichen.
Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,27 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 62.42 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 42.05 Mio. USD umgesetzt.
Am 04.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SoundHound AI veröffentlicht werden.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,396 USD je SoundHound AI-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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