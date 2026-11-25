Die SoundHound AI-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 6,3 Prozent auf 2,46 USD. Im Tief verlor die SoundHound AI-Aktie bis auf 2,38 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,53 USD. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 913'781 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.12.2025 bei 13,11 USD. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 432,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.11.2026 bei 2,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 05.11.2026. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,27 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62.42 Mio. USD – ein Plus von 48,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoundHound AI 42.05 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 04.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SoundHound AI veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2026 -0,396 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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