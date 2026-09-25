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25.09.2026 20:27:13
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI gewinnt am Abend
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von SoundHound AI. Zuletzt ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 6,14 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von SoundHound AI zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 6,14 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 6,17 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,12 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 941'345 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.
Am 17.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SoundHound AI-Aktie somit 72,31 Prozent niedriger. Am 30.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,66 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SoundHound AI-Aktie 7,82 Prozent sinken.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SoundHound AI am 05.08.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61.90 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.68 Mio. USD in den Büchern standen.
Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,408 USD je SoundHound AI-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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