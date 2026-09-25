SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Die SoundHound AI-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 6,08 USD. Bei 6,06 USD markierte die SoundHound AI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 6,12 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 312'936 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Am 17.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 264,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SoundHound AI-Aktie. Bei 5,66 USD fiel das Papier am 30.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 7,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 05.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 61.90 Mio. USD gegenüber 42.68 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte SoundHound AI Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,408 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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