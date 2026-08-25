SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagabend fester

Das Papier von SoundHound AI legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 7,02 USD. Kurzfristig markierte die SoundHound AI-Aktie bei 7,10 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,05 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'152'586 SoundHound AI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,16 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 215,67 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 5,66 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Abschläge von 19,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 05.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 42.68 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 61.90 Mio. USD ausgewiesen.

SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,393 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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